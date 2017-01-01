Unternehmensverzeichnis
Qwant
    • Über uns

    Qwant is a privacy-focused search engine that emphasizes user trust by not storing or selling personal data. It delivers fast and reliable search results while ensuring user privacy.

    qwant.com
    Website
    2013
    Gründungsjahr
    150
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

