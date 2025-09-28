Qualtrics Projektmanager Gehälter

Die Projektmanager-Vergütung in Ireland bei Qualtrics beträgt €77K pro year für L3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung €69.3K - €83.9K Ireland Übliche Spanne Mögliche Spanne €63.9K €69.3K €83.9K €89.3K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L3 €77K €59.4K €5.8K €11.7K L4 € -- € -- € -- € -- L5 € -- € -- € -- € -- L6 € -- € -- € -- € -- Anzeigen 2 Weitere Stufen

€142K Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Qualtrics ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Projektmanager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.