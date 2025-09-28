Die Projektmanager-Vergütung in Ireland bei Qualtrics beträgt €77K pro year für L3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)