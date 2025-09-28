Unternehmensverzeichnis
Qualtrics
Qualtrics Projektmanager Gehälter

Die Projektmanager-Vergütung in Ireland bei Qualtrics beträgt €77K pro year für L3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€69.3K - €83.9K
Ireland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Qualtrics in Ireland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €89,265. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualtrics für die Position Projektmanager in Ireland beträgt €63,870.

  • CDW
