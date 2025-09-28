Qualtrics Unternehmensberater Gehälter

Die Unternehmensberater-Vergütung in United States bei Qualtrics reicht von $190K pro year für L5 bis $267K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $180K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $190K $140K $27.5K $22.5K L6 $267K $185K $20K $61.7K Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Qualtrics ?

