Qualtrics Information Technologist (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Information Technologist (IT)-Gesamtvergütung bei Qualtrics reicht von $69.5K bis $94.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $74.4K - $89.9K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $69.5K $74.4K $89.9K $94.8K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Qualtrics ?

