Unternehmensverzeichnis
Qualtrics
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Finanzanalyst

  • Alle Finanzanalyst-Gehälter

Qualtrics Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in United States bei Qualtrics reicht von $116K bis $165K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$132K - $150K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$116K$132K$150K$165K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Finanzanalyst Einträges bei Qualtrics um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Finanzanalyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei Qualtrics in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualtrics für die Position Finanzanalyst in United States beträgt $116,200.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Qualtrics gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen