Qualtrics
Qualtrics Manager für Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Manager für Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Qualtrics reicht von MX$1.07M bis MX$1.45M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

MX$3.1M

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Manager für Geschäftsabläufe bei Qualtrics liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MXMX$28,148,574. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualtrics für die Position Manager für Geschäftsabläufe beträgt MXMX$20,626,107.

Weitere Ressourcen