Qualia
Qualia Gehälter

Qualias Gehaltsbereich reicht von $55,275 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $256,959 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Qualia. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $170K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $200K
Kundenservice
$55.3K

Datenwissenschaftler
$118K
Marketing
$102K
Personalvermittler
Median $155K
Vertrieb
$85.4K
Software-Engineering-Manager
$257K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Qualia unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Weitere Ressourcen