Qualcomm
Qualcomm Machine Learning Engineer Gehälter in India

Die Machine Learning Engineer-Vergütung in India bei Qualcomm reicht von ₹2.13M pro year bis ₹5.71M. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹2.76M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualcomms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Associate Engineer
(Einstiegslevel)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.65% halbjährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.65% halbjährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Machine Learning Engineer bei Qualcomm in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,708,827. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualcomm für die Position Machine Learning Engineer in India beträgt ₹2,679,124.

