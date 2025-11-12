Unternehmensverzeichnis
Qualcomm Testingenieur Gehälter in Greater Taipei Area

Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.65% halbjährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.65% halbjährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Testingenieur bei Qualcomm in Greater Taipei Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$2,268,449. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualcomm für die Position Testingenieur in Greater Taipei Area beträgt NT$1,813,021.

