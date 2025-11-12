Die Embedded Hardware-Ingenieur-Vergütung in United States bei Qualcomm reicht von $149K pro year für Hardware Engineer bis $453K pro year für Principal Hardware Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $300K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualcomms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$149K
$123K
$17.4K
$9K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.65% halbjährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.65% halbjährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)