Qualcomm
  • Hardware-Ingenieur

  • ASIC-Ingenieur

  • Greater Taipei Area

Qualcomm ASIC-Ingenieur Gehälter in Greater Taipei Area

Die ASIC-Ingenieur-Vergütung in Greater Taipei Area bei Qualcomm reicht von NT$1.63M pro year für Hardware Engineer bis NT$4.32M pro year für Staff Hardware Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Taipei Area beläuft sich auf NT$1.85M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualcomms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.65% halbjährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.65% halbjährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen ASIC-Ingenieur bei Qualcomm in Greater Taipei Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$5,657,971. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualcomm für die Position ASIC-Ingenieur in Greater Taipei Area beträgt NT$3,400,560.

Weitere Ressourcen