Qualcomm ASIC-Ingenieur Gehälter in Canada

Die ASIC-Ingenieur-Vergütung in Canada bei Qualcomm reicht von CA$115K pro year bis CA$196K. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$164K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualcomms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( CAD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 16.65 % halbjährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 16.65 % halbjährlich ) 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Qualcomm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Qualcomm ?

