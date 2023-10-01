QSC Gehälter

QSCs Gehaltsbereich reicht von $35,926 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $137,700 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von QSC . Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025