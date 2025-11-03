Unternehmensverzeichnis
Q-State Biosciences
Q-State Biosciences Biomedizintechniker Gehälter

Die durchschnittliche Biomedizintechniker-Gesamtvergütung in United States bei Q-State Biosciences reicht von $80.6K bis $112K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Q-State Biosciencess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$86.4K - $102K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$80.6K$86.4K$102K$112K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Biomedizintechniker Einträges bei Q-State Biosciences um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

Was sind die Karrierestufen bei Q-State Biosciences?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Biomedizintechniker bei Q-State Biosciences in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $112,320. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Q-State Biosciences für die Position Biomedizintechniker in United States beträgt $80,640.

