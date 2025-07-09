Unternehmensverzeichnis
Purdue University
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Purdue University Gehälter

Purdue Universitys Gehaltsbereich reicht von $19,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $132,335 für einen Gesamtvergütung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Purdue University. Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $72K

Forschungswissenschaftler

Chemieingenieur
Median $70K

Forschungsingenieur

Maschinenbauingenieur
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Verwaltungsassistent
$19.9K
Datenwissenschaftler
$119K
Elektroingenieur
$34.3K
Grafikdesigner
$41.4K
Hardware-Ingenieur
$29.9K
Personalwesen
$47.8K
Informationstechnologe (IT)
$39K
Projektmanager
$77.6K
Gesamtvergütung
$132K
Vertrauen und Sicherheit
$98K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Purdue University ist Gesamtvergütung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $132,335. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Purdue University beträgt $41,392.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Purdue University gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen