Unternehmensverzeichnis
Proton
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Engineering-Manager

  • Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

Proton Software-Engineering-Manager Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 1 weitere Software-Engineering-Manager Einträge bei Proton um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Proton in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 198,260. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Proton für die Position Software-Engineering-Manager in Switzerland beträgt CHF 145,277.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Proton gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen