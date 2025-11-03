Unternehmensverzeichnis
Proton
Proton Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Spain bei Proton beläuft sich auf €72.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Gesamt pro Jahr
€72.2K
Stufe
L2C
Grundgehalt
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Proton?
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Proton in Spain liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €90,708. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Proton für die Position Software-Ingenieur in Spain beträgt €72,166.

