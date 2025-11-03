Proton Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei Proton reicht von CHF 18.9K bis CHF 26.5K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung CHF 20.5K - CHF 24.9K Switzerland Übliche Spanne Mögliche Spanne CHF 18.9K CHF 20.5K CHF 24.9K CHF 26.5K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Proton ?

