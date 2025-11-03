Unternehmensverzeichnis
Proton
Proton Marketing Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Gesamtvergütung in France bei Proton reicht von €75.6K bis €107K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€85.9K - €102K
France
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€75.6K€85.9K€102K€107K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing bei Proton in France liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €107,356. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Proton für die Position Marketing in France beträgt €75,616.

Weitere Ressourcen