Die durchschnittliche Kundenservice-Gesamtvergütung in North Macedonia bei Proton reicht von MKD 482K bis MKD 658K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)