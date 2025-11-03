Unternehmensverzeichnis
Proton
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Kundenservice

  • Alle Kundenservice-Gehälter

Proton Kundenservice Gehälter

Die durchschnittliche Kundenservice-Gesamtvergütung in North Macedonia bei Proton reicht von MKD 482K bis MKD 658K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Protons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Kundenservice Einträges bei Proton um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Proton unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Kundenservice Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice bei Proton in North Macedonia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MKD 657,945. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Proton für die Position Kundenservice in North Macedonia beträgt MKD 482,115.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Proton gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen