Properly
Properly Gehälter

Properly's Gehaltsbereich reicht von $66,607 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Operations Manager am unteren Ende bis $150,750 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Properly. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Business Operations Manager
$66.6K
Data Scientist
$107K
Software-Ingenieur
Median $100K

Software Engineering Manager
$151K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Properly gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $150,750. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Properly gemeldet wurde, beträgt $103,545.

Andere Ressourcen