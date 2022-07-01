ProArch Gehälter

ProArchs Gehaltsbereich reicht von $4,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $54,026 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ProArch . Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025