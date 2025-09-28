Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in India bei Prime Focus Technologies reicht von ₹4.67M bis ₹6.62M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Prime Focus Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!