Prime Focus Technologies Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in India bei Prime Focus Technologies reicht von ₹4.67M bis ₹6.62M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Prime Focus Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹5.3M - ₹6.28M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Prime Focus Technologies in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹6,624,621. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Prime Focus Technologies für die Position Software-Engineering-Manager in India beträgt ₹4,666,037.

