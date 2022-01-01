Unternehmensverzeichnis
Presto
Presto Gehälter

Prestos Gehaltsbereich reicht von $49,062 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $199,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Presto. Zuletzt aktualisiert: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $153K
Produktmanager
$49.1K
Personalvermittler
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Software-Engineering-Manager
$199K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Presto ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $199,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Presto beträgt $106,350.

Weitere Ressourcen

