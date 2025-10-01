Unternehmensverzeichnis
Premier
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Engineering-Manager

  • Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Software-Engineering-Manager Gehälter in Charlotte, NC Greater Area

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Charlotte, NC Greater Area bei Premier beläuft sich auf $214K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Premiers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Gesamt pro Jahr
$214K
Stufe
-
Grundgehalt
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
20 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Premier?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Premier in Charlotte, NC Greater Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $218,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Premier für die Position Software-Engineering-Manager in Charlotte, NC Greater Area beträgt $210,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Premier gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen