PPG Kundenservice-Operations Gehälter

Die durchschnittliche Kundenservice-Operations-Gesamtvergütung bei PPG reicht von $227K bis $330K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für PPGs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$260K - $297K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$227K$260K$297K$330K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei PPG?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice-Operations bei PPG liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $330,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei PPG für die Position Kundenservice-Operations beträgt $226,800.

