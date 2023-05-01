Unternehmensverzeichnis
PowerToFly Gehälter

PowerToFlys Gehaltsbereich reicht von $42,210 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $238,800 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PowerToFly. Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Personalwesen
$42.2K
Personalvermittler
$42.2K
Vertrieb
$239K

Software-Ingenieur
$75.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

PowerToFly薪资最高的职位是Vertrieb at the Common Range Average level，年度总薪酬为$238,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
PowerToFly的年度总薪酬中位数为$58,716。

