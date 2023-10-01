Unternehmensverzeichnis
Positive Technologies
Positive Technologies Gehälter

Positive Technologiess Gehaltsbereich reicht von $11,993 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $74,020 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Positive Technologies. Zuletzt aktualisiert: 10/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $38.3K

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Personalwesen
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Software-Engineering-Manager
$74K
Lösungsarchitekt
$52.5K
Technischer Redakteur
$23.2K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Positive Technologies ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $74,020. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Positive Technologies beträgt $45,379.

