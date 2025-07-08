Unternehmensverzeichnis
Policy Expert
Policy Expert Gehälter

Policy Experts mittleres Gehalt beträgt $63,136 für einen Software-Ingenieur . Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Policy Expert. Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025

Software-Ingenieur
Median $63.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Policy Expert ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $63,136. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Policy Expert beträgt $63,136.

