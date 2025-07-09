Unternehmensverzeichnis
Pluxee
Pluxee Gehälter

Pluxees Gehaltsbereich reicht von $16,108 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $158,426 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pluxee. Zuletzt aktualisiert: 11/29/2025

Don't get lowballed
Geschäftsabläufe
$39.8K
Produktmanager
$158K
Software-Ingenieur
$16.1K

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Pluxee ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $158,426. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pluxee beträgt $39,781.

Weitere Ressourcen

