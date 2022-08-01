Plum Gehälter

Plums Gehaltsbereich reicht von $102,578 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager in United States am unteren Ende bis $111,303 für einen Software-Ingenieur in Greece am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Plum . Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025