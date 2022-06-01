Unternehmensverzeichnis
Plivo
Plivo Gehälter

Plivos Gehaltsbereich reicht von $5,951 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Information Technologist (IT) am unteren Ende bis $76,988 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Plivo. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Software-Ingenieur
Median $29.3K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Produktmanager
$77K
Software-Engineering-Manager
$61.7K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Plivo unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Plivo ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $76,988. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Plivo beträgt $29,302.

