Pliteq
    • Über uns

    Pliteq produces sustainable building products for noise and vibration control by repurposing waste materials. Their products are designed to create a quieter and more comfortable built environment.

    http://pliteq.com
    Website
    2009
    Gründungsjahr
    126
    Anzahl Mitarbeiter
    Hauptsitz

