Unternehmensverzeichnis
Plexus Worldwide
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Plexus Worldwide Gehälter

Plexus Worldwides Gehaltsbereich reicht von $29,914 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $51,725 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Plexus Worldwide. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardware-Ingenieur
$29.9K
Software-Ingenieur
$51.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Plexus Worldwide ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $51,725. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Plexus Worldwide beträgt $40,820.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Plexus Worldwide gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Tesla
  • Spotify
  • Lyft
  • Flipkart
  • Intuit
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexus-worldwide/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.