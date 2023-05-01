Unternehmensverzeichnis
Plex
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Plex Gehälter

Plexs Gehaltsbereich reicht von $134,325 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $271,350 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Plex. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
$134K
Software-Engineering-Manager
$271K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Plex ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $271,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Plex beträgt $202,838.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Plex gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Databricks
  • Intuit
  • Microsoft
  • Roblox
  • Flipkart
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plex/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.