Plex Gehälter

Plexs Gehaltsbereich reicht von $134,325 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $271,350 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Plex . Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025