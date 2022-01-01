Playtech Gehälter

Playtechs Gehaltsbereich reicht von $16,444 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $180,900 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Playtech . Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025