Unternehmensverzeichnis
Playtech
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Playtech Gehälter

Playtechs Gehaltsbereich reicht von $16,444 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $180,900 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Playtech. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $59.8K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
$63.3K
Kundenservice
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenwissenschaftler
$44.4K
Personalwesen
$71.3K
Produktdesign-Manager
$61.1K
Produktmanager
$36.1K
Projektmanager
$48.6K
Personalvermittler
$30.7K
Software-Engineering-Manager
$75.4K
Lösungsarchitekt
$181K
Technischer Programmmanager
$37.9K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Playtech ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Playtech beträgt $54,201.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Playtech gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen