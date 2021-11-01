Playrix Gehälter

Playrixs Gehaltsbereich reicht von $41,790 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $102,977 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Playrix . Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025