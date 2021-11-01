Unternehmensverzeichnis
Playrix
Playrix Gehälter

Playrixs Gehaltsbereich reicht von $41,790 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $102,977 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Playrix. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $59.2K

Backend-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Videospiel-Softwareentwickler

Business-Analyst
$79.6K
Datenanalyst
$95.9K

Datenwissenschaftler
$90.5K
Finanzanalyst
Median $80.5K
Personalwesen
$61.5K
Produktdesigner
$41.8K
Produktmanager
$43.4K
Personalvermittler
$45.5K
Software-Engineering-Manager
$103K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Playrix ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $102,977. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Playrix beträgt $70,546.

