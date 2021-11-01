Einzelne Datenpunkte anzeigen
Playrix Holding Ltd., also known as Playrix Entertainment and Playrix Games, is a developer of free-to-play mobile games behind titles such as Township, Fishdom and Gardenscapes.
Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren →
Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.
Empfohlene Stellenangebote
Ähnliche Unternehmen
Weitere Ressourcen