Planate Management Group
    • Über uns

    Planate Management Group is a Service Disabled Veteran Owned Small Business that specializes in facilities support services providing Global Technical Solutions Worldwide.

    http://planate.net
    Website
    2007
    Gründungsjahr
    300
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

