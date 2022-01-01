Unternehmensverzeichnis
Piano Gehälter

Pianos Gehaltsbereich reicht von $72,360 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $158,893 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Piano. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Produktdesigner
$85.9K
Produktmanager
$104K
Vertrieb
$74.8K

Vertriebsingenieur
$159K
Software-Ingenieur
$72.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Piano ist Vertriebsingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $158,893. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Piano beträgt $85,876.

