PHASTAR Gehälter

PHASTARs Gehaltsbereich reicht von $107,145 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $153,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PHASTAR. Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025

Die bestbezahlte Position bei PHASTAR ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $153,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei PHASTAR beträgt $130,072.

