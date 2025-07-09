Unternehmensverzeichnis
PCCW
PCCW Gehälter

PCCWs Gehaltsbereich reicht von $28,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Information Technologist (IT) am unteren Ende bis $107,535 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PCCW. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Software-Ingenieur
Median $67.2K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Lösungsarchitekt
$108K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei PCCW ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $107,535. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei PCCW beträgt $64,604.

