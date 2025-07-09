PCCW Gehälter

PCCWs Gehaltsbereich reicht von $28,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Information Technologist (IT) am unteren Ende bis $107,535 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PCCW . Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025