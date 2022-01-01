Unternehmensverzeichnis
Paytm
Paytm Gehälter

Paytms Gehaltsbereich reicht von $12,631 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $201,000 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende.

Software-Ingenieur
Software Engineer $16.2K
Senior Software Engineer $24.6K
Technical Lead $41.9K
Senior Technical Lead $61.5K
Principal Engineer $96.3K

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Security Software-Entwickler

DevOps Engineer

Produktmanager
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Software-Engineering-Manager
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Datenwissenschaftler
Median $45.8K
Unternehmensanalyst
Median $31.4K
Produktdesigner
Median $23.2K
Personalvermittler
Median $12.6K
Technischer Programmmanager
Median $38.8K
Geschäftsentwicklung
$201K
Data-Science-Manager
$35.8K
Informationstechnologe (IT)
$35.1K
Produktdesign-Manager
$30K
Programmmanager
$42K
Projektmanager
$29K
Vertrieb
$55.7K
Cybersicherheitsanalyst
$15.1K
Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

25%

JAHR 4

25%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei Paytm unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 5th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Paytm unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Paytm ist Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Paytm beträgt $40,890.

Weitere Ressourcen