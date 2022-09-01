Unternehmensverzeichnis
Payscale
Payscale Gehälter

Payscales Gehaltsbereich reicht von $80,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $193,463 für einen Cybersecurity Analyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Payscale. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $118K
Stabschef
$151K
Marketing
$155K

Produktmanager
Median $121K
Vertrieb
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Software-Engineering-Manager
Median $175K
Lösungsarchitekt
$160K
Die bestbezahlte Position bei Payscale ist Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $193,463. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Payscale beträgt $153,425.

