Unternehmensverzeichnis
Payoneer
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Payoneer Gehälter

Payoneers Gehaltsbereich reicht von $20,913 Gesamtvergütung pro Jahr für einen People-Operations am unteren Ende bis $885,550 für einen UX-Forscher am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Payoneer. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $115K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $118K
Datenanalyst
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software-Engineering-Manager
Median $179K
Buchhalter
$60.9K
Manager für Geschäftsabläufe
$78.3K
Geschäftsentwicklung
$184K
Finanzanalyst
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
People-Operations
$20.9K
Produktdesigner
$72.4K
Programmmanager
$120K
Projektmanager
$147K
Personalvermittler
$42.5K
Gesamtvergütung
$40.9K
UX-Forscher
$886K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Payoneer ist UX-Forscher at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $885,550. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Payoneer beträgt $106,605.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Payoneer gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Databricks
  • Microsoft
  • Roblox
  • Uber
  • PayPal
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen