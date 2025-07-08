Unternehmensverzeichnis
Pasona
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Pasona Gehälter

Pasonas mittleres Gehalt beträgt $35,000 für einen Software-Ingenieur . Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pasona. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $35K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Pasona ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $35,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pasona beträgt $35,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Pasona gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Tesla
  • SoFi
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pasona/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.