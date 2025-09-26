Unternehmensverzeichnis
Parker Hannifin
Parker Hannifin Luft- und Raumfahrtingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Luft- und Raumfahrtingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Parker Hannifin reicht von $91.3K bis $133K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Parker Hannifins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/26/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$104K - $120K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$91.3K$104K$120K$133K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Parker Hannifin?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Luft- und Raumfahrtingenieur bei Parker Hannifin in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $132,536. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Parker Hannifin für die Position Luft- und Raumfahrtingenieur in United States beträgt $91,328.

