Unternehmensverzeichnis
Parker Hannifin
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Parker Hannifin Gehälter

Parker Hannifins Gehaltsbereich reicht von $58,808 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $236,175 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Parker Hannifin. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $98.3K
Maschinenbauingenieur
Median $84K
Luft- und Raumfahrtingenieur
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenanalyst
$79.6K
Datenwissenschaftler
$236K
Hardware-Ingenieur
$138K
Personalwesen
$134K
Informationstechnologe (IT)
$80.4K
Werkstoffingenieur
$115K
Produktdesigner
$152K
Produktmanager
$147K
Programmmanager
$118K
Projektmanager
$77.4K
Vertrieb
$58.8K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Parker Hannifin ni Datenwissenschaftler at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $236,175. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Parker Hannifin ni $113,676.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Parker Hannifin gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen