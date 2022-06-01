Parker Hannifin Gehälter

Parker Hannifins Gehaltsbereich reicht von $58,808 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $236,175 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Parker Hannifin . Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025