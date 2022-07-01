Paramount Software Solutions Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Paramount Software Solutionss Gehaltsbereich reicht von $139,300 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $160,800 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Paramount Software Solutions. Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025

$160K

Produktmanager
$161K
Software-Ingenieur
$139K
Lösungsarchitekt
$139K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Paramount Software Solutions ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $160,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Paramount Software Solutions beträgt $139,300.

