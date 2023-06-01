Parafin Gehälter

Parafins Gehaltsbereich reicht von $123,156 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsabläufe am unteren Ende bis $210,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Parafin . Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025