Unternehmensverzeichnis
Parafin
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Parafin Gehälter

Parafins Gehaltsbereich reicht von $123,156 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsabläufe am unteren Ende bis $210,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Parafin. Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $210K

Backend-Softwareentwickler

Geschäftsabläufe
$123K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Parafin unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Parafin ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $210,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Parafin beträgt $166,578.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Parafin gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • DoorDash
  • Square
  • Databricks
  • Facebook
  • Netflix
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen